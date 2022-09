SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Ingrid Ohara desabafou com Shayan Haghnin que jogou cocô de cavalo nas roupas de Vini Büttel, fazendeiro da semana em A Fazenda 14 (Record), porque se sentiu pressionada por ele na Prova do Fazendeiro. Na competição, ele ficou atrás dela no caminho que levava ao centro do tabuleiro.

"Eu não soube perder, o fato de eu ter sido puxada na minha cabeça sem querer. Eu não queria estar nessa roça", disse a peoa. Shayna explicou para a peoa que não foi culpa de Vini e ela justificou: "Como ele ficou atrás de mim na prova, eu fiquei muito pressionada."

Ela admitiu que Vini não tem culpa e que era apenas uma estratégia dele no jogo e era uma prova de sorte."Caraca ele não escolheu por ele [o trajeto no tabuleiro], ele foi na minha. Eu fiquei com [raiva]", disse a peoa, acrescentando que agora todos os peões estão bravos com ela.

"Você fez uma ação que as pessoas que gostam de você deixam de gostar ou pegam ranço, raiva de você porque fez uma coisa que afetou todo mundo", disse Shayan. "Vai lá e fala para ele, desconta assim", acrescentou o peão.

Ingrid disse para o peão que pediria desculpas para Vini pelo cocô, mas tem atitudes dele que não gostou. "Quando ele pediu desculpas a gente acertou querendo ou não. Não acertou?", perguntou para Shayan. "Mas eu não engoli porque toda hora ele fazia besteira, eu acumulei e fiz besteira."

Na roça, a peoa lamentou com Shayan que esta quinta-feira (29) pode ser seu último dia no reality e não pode aproveitar. "Eu queria ter tido um dia muito divertido com o pessoal e eu não consigo porque está todo mundo [bravo] comigo."