SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Anne Barretto, que desmaiou durante uma transmissão ao vivo da TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, diz estar bem e que seus exames não deram alterações. Pelas redes sociais, ela tranquilizou os telespectadores que se assustaram com a queda repentina dela no estúdio.

"Estou passando aqui para dizer a vocês que estou bem. Obrigada pelo carinho. Tive uma queda brusca de pressão e acabei desmaiando em um determinado momento do debate. Eu voltei rapidamente. O que me disseram foi que, em segundos, eu já voltei à consciência", começou.

"Conversei com as pessoas que estavam no estúdio, saí consciente da TV Jornal. Fui levada pela ambulância para um hospital. Fui atendida, fiz todos os exames, os exames deram normais. O que ficou mesmo foi um corte no queixo e quatro pontos", emendou.

Anne comandava um debate que foi interrompido quando ela desabou no chão, causando um grande barulho no estúdio. As câmeras não mostraram o momento da queda, uma vez que estavam focadas no candidato Danilo Cabral (PSB), que estava dando uma réplica a Miguel Coelho (União Brasil).

A jornalista foi atendida às pressas no estúdio e a transmissão ficou fora do ar por cerca de 10 minutos. Ao ser retomado, o debate passou a ser comandado pelo colunista Igor Maciel, do Jornal do Commercio, que pertence ao mesmo grupo da TV Jornal.

"Quero agradecer a todo mundo, aos candidatos que compareceram ao debate, que também foram muito legais, muito carinhosos comigo, me mandaram várias mensagens. E agradecer a todos da TV Jornal por todo o apoio. Essa equipe é maravilhosa", encerrou Anne.