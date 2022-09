SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Perrie Edwards, 29, cantora da banda Little Mix, e seu noivo, o jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain, 29, estavam em casa quando tiveram sua residência invadida por ladrões. Os dois estavam com o filho, Axel, de 1 ano, quando sofreram o roubo.

A propriedade do casal é avaliada em US$ 3,9 milhões, cerca de R$ 21,1 milhões, e fica localizada na região noroeste da Inglaterra. Segundo o jornal The Sun, o assalto aconteceu na última terça-feira (27) e o casal estava no andar de baixo durante o assalto.

Os ladrões roubaram joias e bolsas de grife da artista e do atleta do Liverpool. A polícia local informou à BBC News que os oficiais foram chamados para o roubo às 22h45. A investigação ainda está em andamento. Fontes disseram que os dois ficaram "aterrorizados" e "de coração partido".

O casal anunciou o noivado no início deste ano, através de publicações no Instagram. Os dois teriam começado a se envolver em 2016, porém, tornaram o relacionamento público apenas em 2017. Em agosto do ano passado, eles tiveram Axel, seu primeiro filho. Antes, Perrie era noiva do cantor Zayn Malik.