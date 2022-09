SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O debate entre os presidenciáveis exibido pela Globo na noite de quinta-feira (29) continua rendendo memes. O candidato Padre Kelmon (PTB) é um dos alvos preferenciais dos internautas, após ser chamado de "candidato padre" e de "padre de festa junina" por Soraya Thronicke (União Brasil).

Nesta sexta-feira (30), o internauta Hilan Diener compartilhou sua surpresa ao descobrir que Kelmon tem a mesma idade do ator Andrew Scott, que interpretou o padre da série "Fleabag". Na trama, a protagonista vivida por Phoebe Waller-Bridge, 37, acaba se apaixonando pelo religioso bonitão, sem ser correspondida.

Segundo registro do Google, tanto Kelmon quanto Scott nasceram no dia 21 de outubro de 1976, sendo que o candidato é do município baiano de Acajutiba, enquanto o ator nasceu em Dublin, na Irlanda. Ambos teriam 45 anos.

A informação ganhou repercussão na internet, onde as comparações foram desfavoráveis ao brasileiro. "Caraca, o padre Kelvin está acabado", brincou um internauta. "O [padre] fictício passa muito mais a imagem de um padre, e o fakepadre, além disso, ainda está todo acabado para a idade, parece estar beirando os 60", comentou outro.

Kelmon é pároco de uma polêmica igreja autônoma peruana, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, que não tem nenhuma ligação com qualquer outra denominação Ortodoxa. Segundo a assessoria do candidato, ele foi ordenado padre da denominação em agosto de 2015, mas está licenciado da igreja desde agosto devido às eleições.