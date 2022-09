RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (2), Cleo completa 40 anos. Ao longo dos anos de vida artística, a atriz diz ter escondido seu lado mais exibicionista e de gostar de coisas sensuais e sexy por não querer ser objetificada.

"Então, durante muito tempo, abafei esse meu lado mais exibicionista e que gosta de coisas sensuais e sexy, porque eu não queria ser objetificada, não queria ser usada dessa forma. Chegou um momento que para mim não era justo não poder expressar as coisas que sentia legitimamente dentro de mim, as minhas vontades, os meus desejos estéticos e ideológicos, de não viver isso por causa de uma sociedade que ia me objetificar. A capa da Playboy foi esse marco para mim", disse a atriz, em entrevista à Quem.

Isso porque, de acordo com Cleo, não fazia sentido ela camuflar a realidade do que o seu corpo era no momento. "Eu não estava preocupada com a perfeição ou que era considerado perfeito, estava preocupada em quebrar aquele paradigma dentro da minha cabeça. E sabendo que muitas vezes eu estava ali vivendo meus desejos e quebrando paradigmas para mim, mas ao mesmo tempo eram fotos que podiam ser usadas de forma velada para oprimir outras mulheres, porque isso acontece. Eu não queria que as pessoas vissem uma coisa plastificada, não que eu seja contra, mas eu não queria, não era o intuito do momento", frisou.

Após a capa da Playboy, ela se libertou de certas amarras que tinha sobre ela, sem medo de julgamento, mas não querendo ser objetificada. "Eu já era um mulherão. Mas (...) não queria ser vista como se eu tivesse valor por causa da minha sexualidade ou da minha beleza ou do que normalmente a sociedade usa em relação às mulheres para que elas tenham valor", disse.

Com a chegada dos 40 anos, a atriz afirmou que a idade não tem feito ela avaliar, pois sempre teve esse costume ao longo de toda sua vida.

"Sou muito libriana nesse aspecto, sempre ponderei muito como tinha sido o meu trajeto até onde eu estava, o que queria para depois. De fato, amadurecer tem sido muito bom. Eu não trocaria meus 40 pelos meus 20, nem pelos meus 30 e por nenhuma outra idade".

Segundo Cleo, o tempo a faz entender melhor seus processos, ficar mais à vontade com a existência e ir de encontro a muitas coisas da sua essência, que vivendo e sobrevivendo, às vezes, são deixadas para trás sem querer.

"A idade só me faz ficar mais próxima da minha essência, então realmente não tem um peso para mim. Não é: 'ai, quero dizer que não tem peso porque todo mundo diz [que tem]', não é isso. É porque me sinto muito melhor e muito mais feliz, muito mais bonita e muito mais legal, e muito mais em sintonia com os meus valores do que antigamente", ressaltou.

A atriz, que já fez trisal e sexo nos Estúdios Globo, falou do ato ainda ser tabu para muita gente. Ao falar sobre isso abertamente, ela considera que fez parte do seu processo. "Eu acho que sim, que fazia parte da minha descoberta de mim mesma e de viver as coisas e as experiências da forma como elas se apresentavam. Ou seja, se existe uma pergunta sobre sexo ou um tema que seja sobre sexo, eu não vou me privar de falar sobre isso porque eu sou mulher", destacou.

Vítima constante do machismo e ter passado por relacionamentos tóxicos, Cleo disse também já ter sofrido assédio. Não é algo que ela possa compartilhar, mas ela afirma que doeu. "Já sofri assédio e sofri muito abuso psicológico e emocional. O que mais me marcou foram os terrorismos emocionais e psicológicos".

Em um vídeo no Youtube, Cleo disse ter se escondido após engordar, porque achava que estava na sua pior fase. No entanto, ela entendeu depois que não era nem uma fase pior nem que precisava se esconder. A virada de chave na sua consciência foi através da cantora Rihanna.

"Ela engordou e ela ligou o foda-se. Ela é uma superinspiração para mim. Então, ver aquela mulher que era uma puta inspiração, sexy symbol, engordar e continuar linda e continuar usando as coisas que ela queria usar, aparecendo e fazendo as coisas acontecerem... Aquilo foi libertador. E eu também comecei a consumir pessoas online que não tinham um corpo padrão e e isso foi me dando força, chão e mais abertura de pensamento", afirmou.

TDAH

Durante a pandemia, a atriz descobriu o diagnóstico de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e disse ter ficado assustada.

"Pensei 'de fato existe alguma coisa errada comigo'. Foi na mesma época que eu descobri minha Hashimoto, eu não conseguia fazer as coisas direito, eu dormia muito em horários que fazia o menor sentido, eu não tinha energia para nada", disse.

Mas, segundo ela, o diagnóstico a libertou, porque entendeu que não estava louca. "Era uma forma que o meu cérebro funcionava e que existia uma forma de lidar com isso e que ia fazer minha vida ser melhor", ressaltou.

RELIGIÃO

Recentemente, Cleo acusou seguidores de intolerância religiosa ao se casar com o empresário Leandro D'Lucca no candomblé. De acordo com ela, esse preconceito sempre existiu, mas era velado. "Mas eu só tenho vontade de falar sobre isso como eu falei. E não quero ficar postando nada em resposta o tempo inteiro à gente que só fala merda. Vou postar as coisas que quero postar na hora que eu quiser postar, do jeito que eu quiser postar", afirmou.

Cleo contou que foi criada no espiritismo e na Igreja Messiânica, pois sua avó materna era messiânica e a avó paterna, do pai Orlando Morais, é espírita. Ela se aproximou do candomblé muito jovem, com uns 20 anos, conhecia alguns pais de santo, mas não se identificou fortemente naquela época.

"Tive uma fase no espiritismo muito forte, tive uma fase na cabala muito forte, e agora eu estou numa fase muito próxima do candomblé. Eu encontrei um babalorixá que me entende completamente, eu me identifico muito com ele. É uma religião que sempre me abraçou, sempre me fez sentir em casa, na qual eu podia existir do jeito que eu existia. É uma religião que eu admiro muito, que eu amo e de que eu gosto de estar próxima", afirmou.

Sobre a maternidade, ela falou que sempre quis ser mãe, sempre cogitou que esse momento ia acontecer na sua vida. "E continuo cogitando. A gente quer, Leandro adora ser pai, e queremos muito viver essa maternidade e a paternidade", finalizou.