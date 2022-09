SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das bandas formadas em meio ao movimento manguebeat, o Mestre Ambrósio vai se reunir para shows pela primeira vez em quase 20 anos. O grupo tem sete apresentações marcadas, em São Paulo e em Pernambuco, entre novembro deste ano e janeiro de 2023.

Os shows, revelados nesta sexta (30), marcam as celebrações de 30 anos da banda e também do próprio manguebeat. O repertório das apresentações é centrado nos três álbuns do grupo -"Mestre Ambrósio", de 1996, "Fuá na Casa de Cabral", de 1999, e "Terceiro Samba", de 2001.

Comandado por Siba, na voz, guitarra e rabeca, o Mestre Ambrósio reúne sua formação original, que conta também com Eder "O" Rocha (percussão), Helder Vasconcelos (fole de oito baixos, percussão), Cassiano (voz e percussão) Mazinho Lima (baixo) e Mauricio Bade (percussão). O reencontro da banda também marca o relançamento de seu primeiro álbum, autointitulado, em vinil.

Formado no Recife em 1992, o Mestre Ambrósio tem esse nome como uma homenagem a uma personagem do folguedo Cavalo Marinho, tradicional na zona da mata na região norte de Pernambuco. Dentre os artistas do manguebeat, é uma das bandas com maior ligação aos ritmos locais, incluindo maracatu, coco, caboclo e forró, além das influências de rock, jazz e da música árabe.

O Mestre Ambrósio, que não faz um show desde 2004, estreia a turnê de reunião nos dias 4, 5 e 6 de novembro no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Depois, se apresenta nas unidades Jundiaí (dia 16), Sorocaba (17) e Itaquera (18) do Sesc, e no dia 7 de janeiro sobe ao palco do Clube Português do Recife, no reencontro com sua cidade de origem.