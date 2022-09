SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dua Lipa foi flagrada beijando o comediante Trevor Noah em Nova York na última quarta-feira (28).Segundo o jornal The Daily Mail, eles jantaram num restaurante jamaicano e se despediram com um abraço e um beijo. Mas você sabe quem é Trevor Noah?

O humorista de 38 anos nasceu em Joanesburgo, na África do Sul. Ele apresentou o programa "The Daily Show" por sete anos, e anunciou ontem sua saída do talk show: "Eu amei apresentar este programa. Foi um dos meus maiores desafios. Foi uma das minhas maiores felicidades. Eu amei tentar descobrir como fazer as pessoas darem risada mesmo quando as notícias são particularmente ruins nos piores dias".

O "The Daily Show" está no ar desde 1996 e se propõe a comentar as principais notícias do dia de forma humorada. Trevor Noah assumiu o comando do programa após a saída de Jon Stewart, em 2015.Durante a pandemia, as gravações do "The Daily Show" foram suspensas e Trevor Noah pagou do seu próprio bolso os salários dos 25 membros de sua equipe até o fim da quarentena.

O humorista apresentou o Grammy 2022 e fez piada com o tapa de Will Smith em Chris Rock: "Vamos ouvir música, dançar, cantar, manter os nomes das pessoas fora de nossas bocas e distribuir prêmios durante toda a noite", disse durante a abertura da premiação.

A piada faz referência ao que Will Smith diz após subir ao palco para agredir Chris Rock. "Tire o nome da minha mulher da porr* da sua boca", gritou o artista vencedor do Oscar de melhor ator por "King Richard - Criando Campeãs".

O próprio Trevor Noah, no entanto, também já foi criticado por piadas que fez no passado: em 2015, quando ele assumiu o "The Daily Show", o público resgatou alguns de seus tweets antigos. Em um post de 2011, ele escreveu a citação "Ah, sim, o fim de semana. As pessoas vão ficar bêbadas e pensar que eu sou sexy!" e logo na sequência atribuiu a frase a "garotas gordas em todos os lugares".

Em 2014, ele respondeu uma postagem que dizia: "Quando uma mulher é amada corretamente, ela se torna 10 vezes a mulher que era antes", ao que Noah acrescentou: "Então ela engorda?"

Em 2009, Trevor fez piada com judeus: "Quase atropelei um garoto judeu atravessando a rua. Ele não olhou antes de cruzar, mas eu ainda teria me sentido tão mal no meu carro alemão!".

Ele se defendeu das críticas no Twitter: "Reduzir as minhas opiniões a um punhado de piadas não é um reflexo verdadeiro do meu personagem, nem da minha evolução como comediante".