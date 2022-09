SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A graphic novel "Gender Queer", de Maia Kobabe, ganhará sua primeira edição em português no próximo ano, pelo selo Tinta-da-China Brasil. De temática LGBTQIA+, a obra foi proibida em dezenas de escolas e bibliotecas dos Estados Unidos após ser alvo de organizações e políticos conservadores.

Autobiográfico, "Gender Queer" narra os questionamentos do autor não binário (que não se identifica como homem ou mulher) sobre gênero, família, amizades e sexo, além de sua relação com o próprio corpo.

Vencedor dos prêmios literários Alex Award e Stonewall, "Gender Queer" foi o livro mais contestado dos Estados Unidos no ano passado, segundo a Associação Americana de Bibliotecas e a PEN, organização que defende a liberdade de expressão.

Autoridades republicanas nos estados americanos de Carolina do Norte, Carolina do Sul, Texas e Virgínia apelaram pela proibição do livro nesses locais, em certos casos rotulando a obra como "pornográfica".