SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ex-BBBs Flayslane e Gizelly Bicalho se envolveram em uma confusão com apoiadores do candidato à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) em um aeroporto, na manhã desta sexta-feira (30). Flay disse que as duas foram xingadas e atacadas por um homem.

Flay postou um vídeo nos stories do Instagram contando que a discussão começou por causa de uma fila. Ela disse que uma pessoa olhou para elas e começou a falar, e Giselly começou a retrucar.

A confusão piorou quando Gizelly incluiu política na briga. "A Gizelly tocou no assunto de ser a reação de um 'bolsominion' e aí foi quando o homem surtou, veio para cima de mim", disse Flay. "Eu não aceito nenhum macho botar dedo na minha cara", acrescentou.

"Todos os outros bolsominions da fila começaram a nos xingar de piranha e tudo que não presta, inclusive as mulheres, dizendo que a errada e mal-educada sou eu", finalizou ela.

Depois da confusão, Flay postou outro vídeo no stories conversando com Rico Melquiades, vencedor de A Fazenda. No vídeo, Flay e Giselly estão rindo ouvindo Rico dizer que se fosse com ele iria parar o aeroporto.