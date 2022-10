SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Cinemateca do MAM (Museu de Arte Moderna), no Rio de Janeiro, e o cinema Petra Belas Artes, em São Paulo, vão realizar maratonas simultâneas de filmes do cineasta Nilson Primitivo, morto no dia 7 de setembro deste ano.

A mostra, que irá ocorrer entre os dias 14 e 15 de outubro, reunirá uma curadoria inédita em homenagem ao realizador.