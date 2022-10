SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Carmo Dalla Vecchia, 51, expôs um ataque homofóbico que sofreu após publicar um vídeo com o filho Pedro, de 3 anos. Uma seguidora criticou a "normalização" de que a criança possui dois pais. Carmo é casado com o dramaturgo João Emanuel Carneiro, 52.

"Normalizar para a criança que ela tem dois pais ou duas mães é uma forma de impor a ela o que o adulto acredita que é certo", escreveu a mulher.

"Lamentável que vocês estejam mentindo para os seus filhos, sejam sinceros e objetivos com eles, digam que escolheram parceiros e parceiras que contrariam a lei natural da ciência, mas que são felizes fazendo essa escolha, pois escolheram priorizar seus próprios interesses", disse ainda.

O artista printou o comentário e fez uma nova publicação, expondo o nome da seguidora. "Eu geralmente protejo o nome das pessoas que me mandam directs", escreveu Carmo. "Mas essa pessoa me mandou esse comentário para que qualquer um pudesse ver sem preocupação nenhuma com anonimato. Alguém gostaria de respondê-la nos meus comentários?" questionou ele.

"Faria isso eu mesmo se não tivesse trabalhando tanto e o tempo que sobra é do meu filho, que é amado não somente por dois, mas por muitas e muitas outras pessoas! Vou marcá-la no meu post. Fiquem à vontade! PS: o melhor é o emoji de coração no final da mensagem. Alguém me explica?", concluiu o ator.