RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alex Gallet é o quarto fazendeiro de A Fazenda 14. O apresentador saiu vitorioso da disputa com Rosiane Pinheiro e Tiago Ramos na noite desta quarta-feira (5) e ganhou o título "dono" da sede de Itapecerica da Serra da semana. Agora, Deborah Albuquerque, Rosiane Pinheiro e Tiago Ramos disputam a quarta roça do reality show da Record nesta quinta-feira (6).

A Prova do Fazendeiro exigiu dos peões agilidade, mira e sorte. Primeiro, os competidores tiveram que colocar nove patinhos de borracha em uma lagoa. Após essa etapa, o último brinquedo estava trancado e, para libertá-lo, era preciso achar uma das várias chaves de um painel da sorte e, então, abrir o cadeado. Em seguida, o participante teria que colocar o décimo patinho também na água. Tiago liderou boa parte da disputa, mas no final Alex levou a melhor.

A vitória de Alex foi bastante comemorada por Pelé Milflows, Kerline, Shay, Deborah, Babi e Tati. Deolane, Vini, Pétala, Bia e Lucas não esconderam a decepção por ver dois aliados na berlinda: Rosiane e Tiago. Deborah Albuquerque já estava na roça por ter sido novamente vetada da prova por Rosi.

Durante a Prova do Fazendeiro, a produção da atração passou por maus bocados com os equipamentos do cenário e, por duas vezes, Adriane Galisteu precisou interromper o andamento do jogo para a entrada dos ninjas. A apresentadora teve jogo de cintura para dar uma explicação pelas falhas. Ela explicou que imprevistos sempre acontecem nos programas ao vivo. "Sabe o que isso? A vontade de vencer é tanta que os peões exageram na força", brincou ela.