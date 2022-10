SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê, 29, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um fã que recebeu um soco de seu segurança ao tentar tirar uma foto com o cantor em 2014.

Durante o andamento do processo, Guimê argumentou que o segurança não havia sido contratado por ele, e sim pela produtora do show. O juiz Saulo Mega Soares e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitou: "Fato é que aquele atuava em favor e por ordem da parte ré, colocando-se ambos como fornecedores na prestação do serviço naquela ocasião".

Segundo o processo, em novembro de 2014, o fã foi a um show de Guimê no Hotel Estância Bonanza, em Agudos (SP). Após a apresentação, ele foi ao camarim tirar uma foto com o cantor. No entanto, foi barrado pelo segurança, e ao tentar argumentar que Guimê já havia autorizado a foto recebeu um soco no nariz.

A decisão, à qual Splash teve acesso, diz que o fã "relata que sofreu lesões corporais no nariz, sendo submetido a três pontos cirúrgicos. Destaca que o segurança que desferiu o golpe contra a parte autora utilizava traje diverso dos demais seguranças, ou seja, possuía no verso de sua camiseta a identificação 'Guimê', o que leva a entender que este era segurança contratado diretamente pelo artista".

Ele cita o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que determina: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

Testemunhas ouvidas pelo tribunal atestam que "a agressão foi gratuita, sem nenhuma provocação" e que o fã tinha autorização para tirar foto com MC Guimê.

Além dos R$ 10 mil de indenização, o músico também deverá pagar R$ 1.000 ao fã para cobrir os custos do processo. O fã, por sua vez, deverá pagar R$ 2.000 ao Hotel Estância Bonanza, que também foi processado mas não foi considerado responsável pela agressão.