SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears soltou o verbo mais uma vez contra sua família. A cantora de 40 anos usou suas redes sociais, na noite desta quarta-feira (5), para responder ao recente pedido de desculpas feito por sua mãe e deixou bem claro que não vai aceitá-los. "Mãe, pega seu pedido de desculpas e vai se foder", afirmou a cantora no Instagram.

Na publicação, Britney usou uma foto com a frase: "a chave para felicidade é uma memória ruim", e aproveitou para relembrar os 13 anos em que ficou sob a tutela do pai, período em que não teria tido apoio de nenhum outro membro da família, incluindo irmãos, tios e primos. "Nem uma porra de pessoa me defendeu", disse.

"Eu tinha até medo de me mover. Sabia que meu pai me colocaria em algum lugar se eu não cooperasse. Mesmo na América, um país livre! Os anos se passaram e ele ainda me colocou em uma ala psiquiátrica!", afirmou ela, que também disparou xingamentos aos médicos "por ferrarem a minha mente... rezo para que todos queimem no inferno."

O post de Britney acontece após sua mãe fazer um pedido público de desculpas nas redes sociais e pedir para a filha a desbloquear para que elas possam conversar pessoalmente. Lynne Spears fez o pedido nos comentários de uma publicação em que a artista afirmava que "um pedido de desculpas genuíno ajudaria a encerrar" as desavenças familiares.

"Sinto muito pela sua dor! Estou arrependida há anos! Eu te amo muito e sinto sua falta! Britney, no fundo você sabe o quanto eu a amo e sinto sua falta! Peço desculpas por tudo e qualquer coisa que te machucou!", disse Lynne. Segundo o site Page Six, ela estaria tentando entrar em contato com a filha pelo telefone, mas, sem sucesso, se viu sem escolha a não ser recorrer às redes sociais.