SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome da atriz Deborah Secco, 42, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, na manhã desta quinta-feira (6), após ela revelar um crush na apresentadora Giovanna Ewbank, 36. No fim de setembro, ela havia se declarado bissexual.

"Sempre quis te pegar", disse a atriz durante sua entrevista ao podcast Quem Pode Pod, de Ewbank com Fernanda Paes Leme, 39. "Eu tenho muito para te oferecer. Bruno, deixa a Giovanna ir lá em casa. Se você tem curiosidade, vamos resolver isso. São coisas que a gente não pode deixar passar."

Secco não poupou as cantadas e continuou elogiando Ewbank até que Fe Paes Leme pediu que as duas dessem um beijo "rapidinho". As atrizes se levantaram e deram um selinho. "Gente, valeu muito", afirmou a artista, que é casada com Hugo Moura.

"A Fernanda eu já até tentei pegar uma época, mas não rolou. Mas tudo bem, agora ela está noiva. Deixa casar", continuou Secco. "Ai, estou nervosa", brincou Fe Paes Leme, que está noiva do empresário Victor Sampaio.

Recentemente, Secco ativou o modo sincerona durante participação no Jojo Meia Nove, versão "proibidona" do talk show Jojo Nove e Meia (Multishow) para o YouTube. Durante o bate-papo com Jojo Todynho, 25, e com a consultora em educação sexual Caroline Amanda, a atriz comentou um dos tabus da anatomia feminina.

O trio estava respondendo a uma espectadora chamada Luana, que queria saber se era verdade que mulher que faz muito sexo acaba ficando com a vagina "larga" depois de algum tempo, informação que ela teria recebido de uma tia. "Não, amor, eu sou a prova viva disso", afirmou.