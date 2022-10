SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen e Tom Brady estão em crise e já não é mais segredo para ninguém. Diversas notícias nos últimos meses indicam que o casal está perto de se separar ?inclusive já contrataram advogados para isso, segundo o Page Six.

Com a possível separação, as curiosidades que rondam o poderoso casal aumentam. Entre elas, a fortuna de cada um.

Um dos maiores nomes da história da NFL, Tom Brady tem uma fortuna estimada em US$ 250 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 1,3 bilhão, segundo o site Celebrity Net Worth.

Somente em 2020, o jogador faturou US$ 45 milhões (aproximadamente R$ 237 milhões), de acordo com levantamento da Forbes. Toda fortuna se junta a empreendimentos em conjunto ou não com Gisele, com quem é casado desde 2009 e tem dois filhos, Benjamin, 12, e Vivian, 9.

Gisele tem ao seu alcance US$ 400 milhões, cerca de R$ 2,1 bilhões, segundo o Celebrity Net Worth.

Com o salário anual estimado em US$ 40 milhões (cerca de R$ 211 milhões) devido a contratos firmados mesmo após a aposentadoria, em 2015, Gisele cumpre maior "colaboração" na fortuna familiar. Durante anos a modelo foi a mais bem paga do mundo.

No início de 2021 foi divulgado que o casal vendeu uma mansão com sete banheiros, estúdio de ioga, sala de vinhos e uma garagem para 20 carros por US$ 32,5 milhões (cerca de R$ 171 milhões na cotação atual), segundo a Forbes.

Enquanto esperavam um comprador, Gisele e Tom se mudaram para uma enorme mansão na Flórida avaliada em R$ 136 milhões e com um aluguel mensal de R$ 407 mil. A mansão à beira-mar, na cidade de Tampa, contava com 2,8 mil metros quadrados, sete suíte, nove banheiros, cinema e sala de jogos.

No final de 2020, eles fizeram mais um investimento e compraram uma mansão localizada em uma ilha privada na Flórida, onde moram o músico Julio Iglesias, a supermodelo brasileira Adriana Lima ?que foi angel da Victoria's Secret com Gisele? e também Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump.

Os dois pagaram US$ 17 milhões (cerca de R$ 89,6 milhões) pelo imóvel no condomínio, segundo o New York Post.

Aliás, negócios imobiliários parece ser outra especialidade de Tom Brady fora de campo. Ao longo da carreira ele se mudou, morou e vendeu diversas mansões na Califórnia, Massachusetts e Nova York.

E não se limita a isso. Em junho de 2021, Brady e Gisele firmaram uma parceria com a exchange (plataforma digital) de criptomoedas FTX: ele para atuar como embaixador e ela como consultora de Iniciativas Ambientais e Sociais.

Conforme a Forbes, o acordo também incluiu uma participação acionária ao casal e o recebimento de criptomoedas. Fundada em 2017, o patrimônio líquido da FTX é avaliado atualmente em US$ 8,3 bilhões (mais de R$ 43 bilhões). O que, evidentemente, vai aumentar a fortuna do casal (ou ex-casal).