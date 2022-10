SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ganhadora do Nobel de Literatura deste ano, o principal prêmio literário, foi a francesa Annie Ernaux, de 82 anos. Conhecida por fazer obras que se equilibram entre a ficção e o relato documental sobre a própria vida, ela é considerada uma das pioneiras da autoficção.

Seus livros como "O Lugar", "Os Anos" e "O Acontecimento" se tornaram populares ao redor do mundo, sendo que este último foi adaptado para o cinema em 2021. Dirigida pela francesa Audrey Diwan, o longa foi celebrado ao vencer o Leão de Ouro no Festival de Veneza.

Outro livro da francesa adaptado para o cinema foi o "Pura Paixão", lançado em 2020. Ele foi dirigido por Danielle Arbid e traz o bailarino ucraniano Sergei Polunin.

Para além dos livros, Ernaux apresentou outra forma de contar suas histórias a partir do cinema e não ficou apenas vendo suas obras ganharem vida com atores. Ela dirigiu o documentário "Os Anos Super 8", que poderá ser visto ainda neste mês em São Paulo. Conheça abaixo mais sobre as obras inspiradas nos livros da autora, que irá participar neste ano da edição da Flip, em Paraty.

O ACONTECIMENTO

Premiado no Festival de Veneza e exibido nos cinemas brasileiros em junho, no Festival Varilux, o filme remexe em tabus ao falar sobre o aborto realizado pela autora quando era universitária. O filme mostra Anne, que imaginava ter um futuro brilhante e promissor, até descobrir que está grávida e vê sua chance de escapar de suas origens se esvair.

Ano: 2022.

País: França.

Direção: Audrey Diwan.

Elenco: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajram.

Classificação: 16 anos.

Disponível no HBO Max

OS ANOS SUPER 8

Documentário dirigido pela autora Annie Ernaux e seu filho David Ernaux-Briot traz imagens pela família da francesa de 1972 a 1981. Dessa vez, ela faz seu exercício de autoficção no documentário que estreou em maio no Festival de Cannes e será exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Ano: 2022.

País: França.

Direção: Annie Ernaux e David Ernaux-Briot.

Exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema, que ocorre de 20/10 a 2/11

PURA PAIXÃO

O filme mostra um relacionamento intenso e perigoso entre Hélène Auguste, uma acadêmica e mãe solteira, e o diplomata russo Aleksandr, um homem casado. Ele se torna a obsessão de Hélène, que, tomada por uma paixão avassaladora, fica sem entender quando o diplomata desaparece de sua vida.

Ano: 2021.

País: França.

Direção: Danielle Arbid.

Elenco: Laetitia Dosch e Sergei Polunin

Classificação: 16 anos.

Disponível para aluguel no Google Play (R$ 6,90), Apple TV (R$ 14,90) e Amazon Prime Video (R$ 6,90)

.