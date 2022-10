SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Maíra Cardi postou uma foto no Instagram nesta quinta sugerindo que está se separando do ex-BBB e ator Arthur Aguiar. Os dois se casaram em 2017, e têm uma filha chamada Sophia. Aguiar ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Fim de uma caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", Cardi escreveu na legenda da publicação. Os dois aparecem abraçados na foto, postada em preto e branco.

Não é a primeira vez que eles se separam. Aguiar já traiu a esposa e assumiu isso publicamente. Ele entrou cancelado no Big Brother Brasil 22, mas conseguiu conquistar parte do público, e venceu a edição. Ao longo do programa, Cardi saiu em defesa do marido com publicações nas redes sociais que exaltavam sua trajetória.