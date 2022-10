SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mari Gonzalez fez uma aula experimental de tênis. A atividade aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e foi comandada por Venus Williams.

A ex-BBB de 27 anos publicou stories sobre a aventura e elogiou a tenista norte-americana. "Que momento! Ela é uma das maiores", disse Mari ao assistir ao discurso da atleta antes da aula. "Primeira vez que jogo tênis na vida. Já quero mais. A aula foi tudo! Ela é fofa. Obrigada, Venus Williams!", seguiu.

Venus, de 42 anos, é irmã de Serena Williams e considerada uma das maiores de todos os tempos na modalidade.

Em 2021, a história da família foi para o cinema. "King Richard: Criando Campeãs, Richard Williams" conta a trajetória das irmãs e do pai, obcecado em transformar as filhas em lendas do esporte.

O papel do pai das tenistas, interpretado pro Will Smith, rendeu o Oscar de Melhor Ator ao astro do cinema.