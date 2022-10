SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stormi, a filha de 4 anos da modelo Kylie Jenner, 25, chamou atenção após um passeio com a mãe por Los Angeles, nos Estados Unidos. A pequena usava uma mini bolsa de luxo, feita em couro preto de crocodilo.

Segundo o site britânico Daily Mail, a bolsinha era da grife By Far e custa cerca de US$ 465, cerca de R$ 2.400. Já Kylie vestia um look de couro da nova coleção da grife Ottolinger, cujo preço também ainda não foi revelado.

As duas estavam almoçando no restaurante The Ivy, conhecido por receber diversos famosos. Stormi é fruto do relacionamento de Kylie com o cantor Travis Scott, 31. Os dois também têm um menino, que inicialmente se chamava Wolf, porém eles decidiram mudar e o novo nome ainda não foi revelado.

"O nome do nosso filho não é mais Wolf", escreveu em uma publicação feita nas redes sociais. "Nós percebemos que esse nome não parecia com ele. Quis dividir isso porque continuo vendo as pessoas se referindo a ele como Wolf."

Pouco mais de uma semana após o nascimento, Kylie havia afirmado que o menino se chamaria Wolf Webster. O prenome, em inglês, quer dizer lobo. Já o sobrenome é o do marido da modelo e socialite. Tudo indica que ele não receberá o sobrenome da mãe, integrante do clã Kardashian.