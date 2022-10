SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isabella Scherer, 26, compartilhou em suas redes sociais sua experiência com a primeira taça de vinho após dar à luz os gêmeos Mel e Bento, e afirmou que ficou com peso na consciência. "Acho que não vou conseguir beber amamentando", afirmou ela.

A atriz comemorava o aniversário de 46 anos do pai, o ex-nadador Fernando Scherer, quando tomou "uma taça de vinho bem pequena". Com peso na consciência, ela aproveitou para testar seu leite materno com uma fita que detecta álcool.

"Você põe uma gota de leite e se ficar azul é porque tem álcool. Isso é uma ótima invenção", afirmou ela no Instagram, onde tem postado suas experiências como mãe de primeira viagem. Na quinta-feira (6), ela contou também mais detalhes do parto, que aconteceu em 29 de agosto.

"O parto foi lindo, tranquilo, só que no pós a minha pressão subiu bastante. Demorei muito para me recuperar. Ainda tive uns picos de pressão que geraram crises de ansiedade e aumentava ainda mais a pressão. Fiquei meio chapadona com remédios", já tinha revelado ela.

Mel e Bento são os primeiros filhos da atriz com o namorado, o modelo Rodrigo Calazans, 39, com quem ela está desde o final de 2020. Após o nascimento dos gêmeos, ele usou as redes sociais para se declarar à namorada. "Você é luz, você é vida, você é maravilha", disse.