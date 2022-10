SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simony, 46, comemorou, em uma publicação no Instagram, o término da primeira fase de seu tratamento contra um câncer no intestino. No registro, ela posou com o Dr. Fernando Maluf, médico que a acompanha.

"Meu amigo, anjo na terra, aquele me mostrou que hoje em dia o câncer não é mais uma sentença de morte, Dr. Fernando Maluf. Obrigada por tudo, obrigada por muito, estamos juntos nessa luta. Terminando essa primeira fase rumo à vitória. Ele sempre sai me aplaudindo", escreveu na legenda.

Agora, ela inicia a 4ª e última rodada de quimioterapia. A artista falou sobre a descoberta do câncer no início do mês de agosto. Também em seu Instagram, ela decidiu revelar o diagnóstico e ressaltar a importância de sempre procurar médicos para seus mais de 2 milhões de seguidores.

"Por conta de uma íngua, fui fazer meus exames, importantíssimos, a colonoscopia que eu nem sabia que a gente precisava fazer após os 45 anos. É muito importante esse exame e é preciso fazer todo ano. Com esse exame descobri um câncer", começou ela no vídeo em que aparece ao lado de Fernando Maluf.

Na época, Simony disse que está animada com o tratamento e a cura. "A gente tem que dar isso como ajudar outras pessoas a se curar, ter perspectiva. Eu estou muito forte, muito confiante, nunca entrei numa briga para não sair ganhando", explicou.