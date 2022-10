RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Participante ativa do movimento pelas eleições diretas, Christiane Torloni, 65, é sucinta ao ser perguntada sobre sua percepção do Brasil atual, em que a democracia aparece sob ataques do governo federal: 'Precisamos sair deste coma urgente', disse a atriz ao F5 na noite de abertura do Festival do Rio, nesta quinta-feira (6).

A cerca de três semanas da disputa do segundo turno das eleições presidenciais, Torloni disse ainda que "já tem data marcada" para o país acordar. E mais não falou -pelo menos sobre política. A atriz, que em 2019 lançou o documentário "Amazônia - O Despertar da Florestania", se animou mesmo ao comentar as novelas de que participou e que vêm sendo reprisadas em Portugal, de onde acaba de voltar: "Mulheres Apaixonadas", "Ti Ti Ti" e "Fina Estampa".

"Isso mostra que meus trabalhos continuam em dia", comenta, levantando a bola para a pergunta seguinte. Quiseram saber então quando ela volta às novelas. E Christiane: "Como eu vou saber? Minha bola de cristal está antenada nas eleições".