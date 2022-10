SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "Amigo Secreto" vai estrear em Portugal neste sábado (8), no festival Doclisboa. O filme será exibido no espaço Culturgest, na capital portuguesa. Após a sessão haverá um debate com a diretora Maria Augusta Ramos, o jornalista Leandro Demori, a co-produtora Silvia Cruz e o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

TERRINHA?

O ex-presidente Lula (PT), o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e o lawfare (uso da lei para perseguição política) estão no centro do documentário, que aborda a Operação Lava Jato. A produção acompanha as jornalistas Carla Jiménez, Regiane Oliveira e Marina Rossi, então do El País Brasil, e Leandro Demori, então do The Intercept Brasil, nos bastidores da cobertura jornalística.