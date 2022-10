SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com ajuda da Nasa e SpaceX, de Elon Musk, Tom Cruise pode decolar ao espaço para um filme.

Segundo a BBC, a presidente do Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, disse que o plano faz parte de um longa ainda não divulgado e em desenvolvimento.

Na obra, Cruise levaria um foguete até a Estação Espacial e todo o processo seria filmado. "Espero que ele se torne o primeiro civil a fazer uma caminhada espacial fora da Estação Espacial Internacional", disse Donna à BBC.

A executiva também revelou alguns detalhes do personagem de Cruise. "Ele viverá um homem azarado que pode ser a única pessoa apta a salvar a Terra."

O cineasta Doug Liman, que já trabalhou com o artista em "No Limite Do Amanhã", deve dirigir a obra secreta.

Não é a primeira vez que o ator de "Top Gun" dispensa um dublê ou efeitos especiais para um filme. Ele já agarrou um avião em plena decolagem, lutou com espadas e se atirou de um precipício.