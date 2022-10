RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O último capítulo de "Pantanal" reserva fortes emoções e uma delas é o encontro do Zé Leôncio e o Velho do Rio. Encontro entre pai e filho que passaram 169 capítulos distantes. No programa Mais Você desta sexta (7), Osmar Prado lamentou por não ter contracenado com Marcos Palmeira durante a novela, pediu perdão e ainda culpou os autores Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi.

"Meu querido Marcos Palmeira, nosso ponteiro maior, nosso líder, é uma honra poder fazer minhas as palavras do Velho e dos autores, e pedir perdão por tê-lo deixado tanto tempo, 170 capítulos, sem me ver. A culpa não foi nossa, nem do Velho, mas dos autores, Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi. Só no centésimo septuagésimo primeiro capítulo nós nos encontramos", começou Osmar em vídeo exibido na atração de Ana Maria Braga.

Protagonista da trama, Palmeira ficou emocionado com a homenagem e exaltou o colega de elenco. "A gente já fez outros trabalhos juntos, mas nunca tínhamos contracenado. Agora fizemos uma novela juntos e fomos contracenar no último capítulo. Eu acho que ali foi tudo feito para ele, esse ator maravilhoso, de um potencial e uma oratória... Com um leque de personagens brilhantes e um carisma monstruoso que abrilhantou muito essa história. Tenho muito orgulho de ter contracenado com ele nessa troca final", explicou o ator.