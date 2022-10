SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um encontro de milhões. Xuxa Meneghel, 59, foi à casa de Renato Aragão, o eterno Didi, 87, e se espantou ao ver que na residência existe uma estátua de cera em tamanho real do comediante.

"Igual, gente, Renato, é igual. Mas você é mais bonito", brincou a Rainha dos Baixinhos, que fez questão de apertar e beijar muito o amigo de longa data.

O vídeo, disponibilizado na conta pessoal da apresentadora, mexeu com o saudosismo de famosos. "Que lindos", escreveu o ator Bruno Cabrerizo. "Que coisa linda esse abraço no dia do nordestino. Agora vem me apertar também", escreveu Fabiana Karla.

Renato e Xuxa protagonizaram filmes juntos como "A Princesa Xuxa e os Trapalhões" (1989).