SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estrela das peças "Till" e "Nós", ambas em cartaz no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, a atriz Inês Peixoto, 62, se machucou em cena, e a peça do último sábado (8) acabou cancelada no meio. Durante o espetáculo, ela se feriu com cacos de vidro de um copo que quebrou, mas já está medicada e bem.

Segundo a assessoria do Grupo Galpão, não haverá mais apresentação da peça "Nós" neste domingo (9), pois Inês precisa se recuperar. Os valores já pagos pelo público podem ser reembolsados. Esta seria a última apresentação.

Também há a possibilidade de o ingresso da apresentação que não vai mais acontecer ser trocado pelo do espetáculo "Till: A Saga de Um Herói Torto", que ocorre de 13 à 16 de outubro, de quinta à sábado, às 20h, e domingo, às 18h.

Caso alguém opte pela troca, ao chegar no teatro é preciso se dirigir à bilheteria para receber o novo ingresso. Em caso de reembolso o público terá de entrar em contato pelo e-mail: bilheteria.prudential@gmail.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo número (21) 3553-3557.