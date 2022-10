SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Maite Perroni, 38, famosa por interpretar a personagem Lupita na novela adolescente Rebelde, está casada. Ela postou foto em suas redes sociais, vestida de noiva, com a legenda "Nós conseguimos!".

O noivo é Andrés Tovar, produtor de televisão. O par anunciou namoro em outubro do ano passado, por meio de uma postagem no Instagram, mas são amigos de longa data.

Segundo Perroni, eles se aproximaram quando estavam de luto pelo término de outras relações.

Antes de Tovar, Perroni foi casada com Koko Stambuk. O relacionamento, que durou cerca de seis anos, terminou mal. O ex-marido usou as redes sociais para mandar indiretas para a ex-RBD e apontá-la como responsável pelo término do relacionamento da atriz Claudia Martín com Andrés Tovar. Em junho de 2021, o escritório da ex-RBD disse à People que ela estava entrando com ações judiciais por difamação.