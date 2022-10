RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jade Picon vai voltar às telas da Globo sete meses depois de ser eliminada do Big Brother Brasil. Sem estar mais confinada, a influenciadora digital vai poder agora admirar a si mesma na televisão, como fez quando assistiu ao comercial dedicado a Chiara, sua personagem na novela "Travessia", que estreia nesta segunda, dia 10. Extasiada, ela gritou, pulou e deu soquinhos no ar num vídeo compartilhado nas redes sociais.

É a empolgação de uma novata que furou a fila e vai dar início à carreira de atriz já no horário mais nobre da principal emissora do país, depois de virar a nova queridinha da Globo e de Gloria Perez.

Picon quase foi expulsa de "Travessia" por não ter registro profissional de atuação, o DRT. Foi um mês de negociações até que o sindicato autorizasse sua participação na novela, com a condição de que ela tivesse 5% de seu salário descontado, segundo Hugo Gross, presidente da entidade.

"Sempre quis atuar", afirma ela, rodeada por maquiadores no Projac, no Rio de Janeiro, pouco antes de o barulho do secador cortar a entrevista.

Chiara é uma riquinha mimada, filha de um empresário chamado Guerra, papel de Humberto Martins, que se envolve com Ari, interpretado por Chay Suede. Ele está prestes a se casar com Brisa, personagem de Lucy Alves, quando conhece Chiara.

Apesar de ser secundária, a personagem de Picon recebeu o mesmo destaque do trio protagonista na divulgação. Nada diferente do que ela está acostumada na vida real.

Hoje com 21 anos, a ex-BBB cresceu no centro das atenções. Começou a trabalhar ainda no carrinho de bebê como modelo fotográfica, o que fez até os sete anos, antes de criar suas redes sociais por insistência do irmão, Leo Picon, também influenciador.

Na adolescência, conquistou milhões de seguidores, fez publicidades e compartilhou o dia na academia, a vida fashionista e dicas de autoajuda, o que a fizeram enriquecer.

No BBB, depois de declarar que doaria o prêmio caso saísse vencedora, ela fez questão de frisar que sua independência financeira veio aos 13 anos.

As discussões sobre sua fortuna, cujo valor ninguém sabe qual é, a incomodam. "Muita gente acha que meus pais me bancavam, mas é totalmente diferente", diz. Carlos Picon, seu pai, é dono de uma empresa de mármore e granito.

Mas foi justamente a fama de riquinha a sua catapulta no BBB. Ela conquistou o público ao varrer a casa e espremer uma laranja como se fosse pela primeira vez. O afeto só ruiu quando liderou uma cruzada contra Arthur Aguiar, o vencedor do programa.

Eliminada com 84,93% de rejeição, ela hoje vê os papéis se inverterem. Aguiar sumiu dos holofotes. Picon, por outro lado, ganhou 8 milhões de seguidores no Instagram --entre eles, Gloria Perez.

A autora, que só aceitou conversar com a reportagem por email, não foi muito clara sobre o que chamou a sua atenção em Jade Picon. "Acontece de a gente ver uma pessoa e sentir que ali pode ter alguém a olhar com atenção", afirmou.

A reação do público ainda é desconhecida, mas o elenco e a produção da novela são só elogios a Picon. Chay Suede diz que está aprendendo ao seu lado, e Mauro Mendonça Filho, o diretor, afirma que ela tem ido bem nas gravações.

Fato é que, independentemente de sua performance, Picon deve fazer a Globo lucrar. Rica, a personagem pode ser a desculpa perfeita para a novela empilhar ações de publicidade. Já no terceiro capítulo, Chiara vai fazer propaganda de produtos de beleza.

Mas a ex-BBB pede que ninguém espere perfeição dela. "É meu primeiro trabalho. Estou aprendendo", diz, pouco antes do fim da entrevista, que termina a 20 minutos de ela ir para o set de filmagem.

É o tempo de que precisa para se despir da milionária que é na vida real e incorporar a que vive na ficção.