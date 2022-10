SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 45, também conhecido como Ye, tem causado diversas polêmicas nas últimas semanas. A lista vem desde desentendimentos com Justin Bieber e Khloé Kardashian até críticas ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) e comentários sobre um novo crush.

Amigos e pessoas próximas ao cantor estariam profundamente preocupados com suas atitudes. Segundo o site Page Six, ele estaria sem dormir e também teria passado por um episódio sério ligado à sua saúde mental. Os amigos agora procuram alguém que consiga convencer o rapper a procurar ajuda profissional.

West foi hospitalizado por problemas de saúde mental no ano de 2016, e, em 2019, afirmou sofrer de transtorno bipolar. No último sábado (8), o artista foi impedido de usar sua conta oficial do Instagram após fazer uma publicação considerada antissemita.

De acordo com a revista Variety, não foi informado qual publicação do músico resultou nas restrições. Mas ele havia feito uma publicação na qual mostrava uma mensagem enviada ao rapper Diddy, cujo conteúdo foi considerado antissemita por um grupo de advogados judeus.