Ascom - Divulgação

A Mostra da Diversidade Cultural: imagens da cultura popular, realizada pela ONG Favela é Isso Aí, chega a Juiz de Fora pela primeira vez, em sua edição 2022. Parte integrante do Programa Forma e Transforma, da Fundação ArcelorMittal, o projeto é direcionado a artistas, grupos, coletivos, gestores e produtores culturais de Juiz de Fora, incluindo seus distritos e comunidades. Através de edital, vai premiar 25 iniciativas, projetos e ações culturais com R$3.000,00 cada. As inscrições estão abertas de 26 de setembro e 26 de outubro, através de formulário online.



A Mostra propõe o fortalecimento e a preservação de artes populares, do patrimônio imaterial, dos saberes e das manifestações culturais do município, por meio da promoção e divulgação da diversidade artística e cultural, em ações abertas ao público e para grupos específicos em atividades descentralizadas. A antropóloga e coordenadora-executiva da ONG Favela é Isso Aí, Clarice Libânio, conta que a proposta é apoiar os artistas locais e incentivar, principalmente, as iniciativas focadas na difusão artística e na transmissão de conhecimentos. “Como em outras cidades onde as Mostras vêm acontecendo, vamos realizar apresentações, oficinas, ações de intercâmbio e publicação de catálogo”, afirma.



Como participar



No edital da Mostra da Diversidade Juiz de Fora podem se inscrever artistas das mais diversas áreas, como música, teatro, circo, dança, cultura popular, cinema, fotografia, culinária, agroecologia, etc. De acordo com o regulamento, os selecionados deverão produzir uma atividade artística em formato de apresentação para exibição em mostra presencial. São descritos como exemplos de atividades a serem realizadas: apresentações artísticas em qualquer modalidade, feiras, concertos, desfiles, cortejos, exposições fotográficas ou artísticas, publicação de livros ou outra atividade artística gratuita.



Ainda segundo o regulamento, como contrapartida ao apoio recebido, as iniciativas selecionadas deverão oferecer uma atividade destinada a registrar e a divulgar a cultura e o patrimônio material e imaterial da região, ou a ensinar e repassar algum ofício, prática ou tradição. Essa ação deverá ser realizada em

locais comunitários, escolas, instituições filantrópicas ou outros espaços do tipo.



São exemplos de ações, de acordo com o regulamento: cursos, oficinas, aulasshow, concertos didáticos, vídeos, exposições, livros ou outra atividade gratuita e comunitária. “Já há alguns anos, por meio da nossa Fundação, realizamos ações para formação de público em Juiz de Fora. Agora, desejamos ir além, contribuindo para a valorização e fortalecimento das iniciativas do município e promovendo formação para nossos artistas e agentes culturais. Acreditamos no desenvolvimento local e comunitário impulsionado pela arte e cultura”, destaca Eduardo Diniz, diretor da Unidade de Negócio ArcelorMittal Juiz de Fora.



As inscrições para a Mostra são gratuitas e os interessados deverão preencher formulário via internet, disponível até o dia 26 de outubro de 2022. O edital está no site e nas redes sociais @mostradiversidademg.



Tire suas dúvidas



Os interessados em se inscrever podem tirar suas dúvidas presencialmente, em um evento que ocorrerá nesta segunda-feira (10), às 19 horas, Teatro Paschoal Carlos Magno (Rua Gilberto de Alencar, 1 – Centro – Juiz de Fora).



Sobre o Favela é Isso Aí



Favela é Isso Aí é uma associação que surgiu como fruto do Guia Cultural de Vilas e Favelas, idealizado pela antropóloga Clarice Libânio e publicado em agosto de 2004. A organização foi criada com o objetivo de proporcionar a construção da cidadania a partir do apoio e divulgação da arte e da cultura das periferias, além de promover geração de renda para os artistas, melhorar as condições do fazer artístico e acesso ao mercado cultural.



Sobre o programa Forma e Transforma



Há mais de uma década, o programa Forma e Transforma atua em prol do desenvolvimento da cultura local, promovendo a formação artística e empreendedora, além de valorizar o patrimônio das localidades e estimular o desenvolvimento local por meio da arte e da cultura. O programa atua na

realização de editais via Leis de Incentivo à Cultura.