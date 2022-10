SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os nomes dos influenciadores Carlinhos Maia, 31, e Emily Garcia, 21, dominaram os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira (10). Tudo porque eles iniciaram uma confusão na Casa da Barra -mansão do humorista na Barra de São Miguel, em Alagoas. A briga envolveu desde rivalidade feminina até posicionamento político.

Na noite deste domingo (9), Maia, seu marido Lucas Guimarães, seu cunhado Babal Guimarães e Emily Garcia, esposa de Babal, foram até a mansão para comparecer a uma competição de dança que envolvia outros influenciadores, em que eles seriam jurados. A ideia era que os influenciadores dançassem ao som do paredão e recebessem uma nota.

O desconforto começou após Emily ter sido acusada de ter ciúmes da dançarina Thammy, nos Stories de Maia. "Vai entrar uma menina agora que Babal ficou olhando, como todo mundo, Emily surtou, mas surtou de verdade", disse o humorista. "O profissional não tem nada a ver com o pessoal", rebateu a influenciadora, que deu nota quatro para a dançarina.

Em outro momento, Emily foi aos seus Stories e afirmou que foi impedida de falar no microfone após não aceitar "fazer o L" com a mão, um símbolo que é ligado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Mandaram eu fazer o L, mas eu fui bloqueada de falar no microfone a minha parte. Minha fala não pode ser falada", disse, que na sequência afirmou ser "anti-Lula".

Momentos depois, uma seguidora de Emily disse que tudo teria sido ocasionado por "ciúmes" e a influenciadora rebateu dizendo que Maia "ama fazer rivalidade feminina, dá engajamento". A situação saiu do controle e então o humorista decidiu fazer uma live para responder a concunhada, e acabou caindo no choro ao dizer que "não aguentava mais" a situação.

"Eu espero, Emily, que você use isso para parar com essa vitimização chata, eu acho isso um saco. Eu te admirava muito, mas depois disso", lamentou ele, que deixou de seguir a influenciadora no Instagram. Maia ainda afirmou que Babal, seu cunhado, estava chorando e tendo uma crise de ansiedade. Na madrugada, o influenciador se desculpou com os convidados e pediu que não atacassem Emily.

A influenciadora apagou todos os Stories que fez durante a noite e se pronunciou dizendo que a Casa da Barra não era mais um lugar que ela gostaria de frequentar. "Não é mais um lugar para mim, não é um lugar mais para minha família, e está tudo bem. Tem ciclos que se iniciam e que encerram. Mas a casa da barra é muito necessária", afirmou.

