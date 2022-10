SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Frota, 58, pagou a indenização de R$ 94 mil que devia a Caetano Veloso, 80, e Paula Lavigne, 53, por chamar o músico de pedófilo, entre outras ofensas, em 2017.

Procurado pela reportagem para comentar o caso, Frota se diz arrependido: "Quero me desculpar com Caetano, sou fã, amo Caetano e não sei como fui capaz de agir assim".

"Tive um relacionamento importante com Paula na minha vida, me ajudou muito, ela, a mãe, a irmã Kiki. Espero que Caetano que conheci em 82 vire essa página e que um dia a gente possa se encontrar. A vida é feita de ciclos, fico feliz de encerrar algo que foi inconsequente da minha parte. Caetano, I love you", diz o deputado.

Caetano Veloso também foi procurado, e este texto será atualizado quando houver resposta. O músico e a esposa, Paula Lavigne, abriram o processo por danos morais em 2017, quando Frota e perfis ligados ao grupo MBL (Movimento Brasil Livre) passaram a acusar Caetano de pedofilia após a recuperação de uma entrevista de 1998 de Paula para a Playboy em que ela afirma ter perdido a virgindade com o marido aos 13 anos.

Em outubro daquele ano, um juiz determinou que Frota e o MBL deveriam retirar os conteúdos das redes sociais: "Verificando as publicações indicadas pelo demandante em sua petição inicial, é possível extrair, em exame superficial, que foram dirigidas ofensas caluniosas e injuriosas à pessoa do requerente, o que traduz, a princípio, abuso do direito à livre expressão/manifestação conferido pela Constituição Federal".

No mês seguinte, Frota foi condenado a pagar uma indenização de R$ 60 mil a Caetano e Paula Lavigne. Uma decisão de março do ano passado atualizou o valor para R$ 94.457,31.