SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A galeria Uffizi (Galeria dos Ofícios de Florença), um dos mais prestigiados espaços da Europa, abriu uma denúncia contra a grife francesa Jean Paul Gaultier nesta segunda-feira por "uso não autorizado da Vênus de Botticelli."

'A denúncia se refere ao quadro 'O Nascimento de Vênus", um dos mais icônicos do período renascentista na Itália, utilizado em roupas e acessórios da grife francesa. Em comunicado, o museu alega que a Gaultier "aproveitou da imagem da obra-prima que se conversa no museu para fazer várias peças de vestuário, das quais publicou fotos em seu site e nas redes sociais."

Ainda de acordo com a organização do espaço, a denúncia está de acordo com o Código do Patrimônio Cultural, que sujeita à autorização e ao pagamento de uma taxa pelo uso de bens públicos italianos.

Entre os itens anexados à denúncia, estão fotos retiradas do Instagram da grife parisiense, como um lenço de 150 euros (R$ 757,00) que traz a reprodução do quadro da pintura de Botticelli.

O museu pediu que a empresa retirasse as peças do mercado e contatasse o museu para que se chegasse a um acordo comercial, entretanto não houve resposta da grife. O museu então entrou com uma ação que prevê que as roupas sejam retiradas de circulação e haja uma indenização por danos.

Aberto ao público desde 1765, o Uffizi de Florença conserva mais de 8.000 m² de obras-primas da pintura italiana dos artistas renascentistas mais importantes da história. Além de Sandro Botticelli, estão em exposição obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Caravaggio.