SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nome historicamente ligado ao movimento LGBTQIAP+ como uma aliada, Madonna vem sendo acusada de queerbaiting nas redes após postar um vídeo no TikTok em que tenta acertar uma calcinha no lixo de um banheiro. "Se eu errar, sou gay", disse a popstar que, ao não acertar o cesto, levantou as mãos sugerindo ser mesmo gay.

O vídeo dividiu opiniões entre os seguidores da cantora, que a criticaram por supostamente usar de técnicas de marketing que usam de pautas LGBTQIAP+ para se promover, o chamado queerbaiting.

No Twitter, seguidores ironizaram o vídeo, dizendo que a cantora teria se assumido queer por não estar em foco nos noticiários nos últimos meses. Outro a acusou de buscar relevância em 2022 se assumindo queer.

Por outro lado, fãs da popstar viram com naturalidade a "saída do armário". "Achei bem claro que Madonna é queer. Crescendo, essa é a impressão que sempre tive", escreveu um. "Ela tem sido uma aliada tão forte da comunidade gay por décadas. Ela fez coisas que nenhuma outra celebridade estava fazendo", defendeu outro.

Biógrafa de Madonna, a jornalista Lucy O?Brien escreveu em seu livro ?Madonna Like an Icon" que a cantora passou a experimentar relações bissexuais quando frequentava boates em busca de inspiração para suas produções, e já expôs sua preferência principalmente em sua obra, além de ter mantido relacionamentos com a atriz Sandra Bernhard e com a promoter Ingrid Casares.