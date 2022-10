SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As polêmicas envolvendo a série "Dahmer: Um Canibal Americano" são muitas, mas tem uma pessoa especialmente incomodada com a produção: o cartunista André Dahmer, conhecido pelas tirinhas "Malvados".

Ele foi criticado nesta segunda-feira (10) por usar o sobrenome do serial killer Jeffrey Dahmer em seu Twitter, e precisou explicar: "Bom dia. Dahmer é meu sobrenome materno. Está no meu RG. Abraços".

Ele havia feito uma publicação criticando o presidente Jair Bolsonaro (PL), e um usuário da rede social respondeu: "Sei não, cara. Colocar o sobrenome de um psicopata e assassino em série no seu user não me faz achar que você destoa dos incels que habitam nesse site. Cuidado com o que dá fama".

Dahmer compartilhou um print da interação omitindo o nome e o usuário da pessoa, e acrescentou: "Contando os dias para essa série terminar".

Outro usuário, chamado Paulo Guedes, mesmo nome do atual ministro da Economia no governo Bolsonaro, entrou na brincadeira: "Eu entendo a sua dor".