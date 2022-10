SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a estrear como atriz na noite desta segunda-feira (10) na nova novela das 21h da TV Globo, "Travessia", Jade Picon rebateu críticas ao dizer que o público pode continuar falando o que quiser sobre ela.

"Eu vou continuar vivendo minha vida e fazendo as coisas que eu amo. Alinhada com o meu propósito e bem comigo mesma. No final do dia, é isso que importa. E é exatamente esse meu bem-estar e consciência que tira a galera do sério", escreveu no Twitter.

Com a publicação, a mais nova atriz dividiu opiniões. "A única coisa que é necessário você ter é consciência de classe e entendimento que você é uma mulher privilegiada", disse uma pessoa. "Nada melhor como uma saúde mental boa e não ligar para opinião alheia. Estamos com você, Jade", falou outra.

Muitas pessoas alegam que Jade só conseguiu seu primeiro papel como atriz no horário nobre da Globo por ter muitos seguidores nas redes sociais.

Na trama de Gloria Perez, ela viverá a influenciadora digital Chiara, par romântico de Ari, personagem de Chay Suede.

Recentemente, Jade contou ao Gshow que está com a "ansiedade a mil" para a estreia da novela. "Me preparei muito para esse momento, estou dando o meu melhor no set e espero que as pessoas gostem da Chiara."