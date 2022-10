RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das cenas que mais repercutiram no último capítulo de "Pantanal" por pouco não foi ao ar. O beijo de Zoinho (Thommy Schiavo) e Zaquieu (Silvero Pereira) na festa de casamento na fazenda de José Leôncio não estava previsto na história do autor da nova versão da novela, Bruno Luperi -o estalinho entre os peões só saiu por sugestão da equipe de direção, liderada por Gustavo Fernandez.

"Eu e o Silvero topamos na hora", contou Schiavo ao jornal O Globo. O ator lembrou ainda que o texto original que ele recebeu citava apenas e somente, como diria o personagem Alcides (Juliano Cazarré), uma troca de olhares entre os dois.

Pelo retorno que Schiavo recebeu após a exibição do capítulo final de Pantanal, exibido nesta sexta-feira (7), o "caco" afetivo incluído na gravação agradou ao público. "A grande maioria reagiu dizendo que adorou a cena. Eu recebi umas duas mensagens de gente falando que estava deixando de me seguir por causa disso, mas não me importei", conta o ator.