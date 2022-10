SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O militar Lucas Souza, de 22 anos, se manifestou, na tarde desta segunda-feira (10), para falar sobre a crise vivida no casamento com a cantora Jojo Todynho, de 25. Ele assumiu que sua falta de experiência de vida o faz "bater cabeça" dentro da relação com a artista.

Por meio dos stories, no Instagram, ele publicou uma série de vídeos em que faz elogios a artista e garante que nenhum desentendimento vivido nos nove meses de casamento irá apagar a história de ambos.

"Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu e a Jojo, a gente tem uma história linda, ela é uma pessoa maravilhosa, a nossa relação é uma relação em cima do respeito, em cima do carinho, em cima do amor e não é um erro, não é uma situação que vai apagar essa nossa história linda, que vai apagar o amor que a gente sente um pelo outro", declarou Souza.

O militar afirmou que sua atitude de escancarar nas redes sociais a crise vivida no casamento -em que teve anúncio de rompimento e volta da relação em menos de 24 horas- é fruto da sua inexperiência de vida.

"A gente sempre se tratou com respeito, a base da nossa relação é o respeito. Todo casal briga. Eu só tenho 22 anos, então em determinadas situações, eu não sei agir corretamente, e eu tenho que aprender muita coisa em relação à internet.", declarou.

Além disso, ele também confessou que tem encontrado dificuldade para aprender a lidar com a exposição da vida pessoal nas redes sociais.

"Eu bato cabeça. E desde que eu comecei aqui na internet, eu me incomodo e fico indignado com as coisas. Eu tenho que aprender o que que eu posso fazer na internet, o que eu não posso. Estou ficando mais inteligente. Estou ficando mais esperto em relação à internet", disse o militar.

"Como é o meu primeiro relacionamento, eu vou cometer muitos erros, sem dúvida nenhuma. Só que a base do relacionamento nosso é o amor é o respeito. E a gente sempre teve isso. Só que uma coisa que eu estava> como você é criticado, né? E eu não pedi para ninguém ir lá e ver o que está acontecendo na minha vida", acrescentou.

No fim, Lucas Souza deixou claro que não liga nem um pouco para as acusações de ter exposto a vida na internet por marketing. O marido da cantora disse que está bem após seu "psicológico ter ido para a vala" com os ataques de haters.

"Eu não devo nada para ninguém. Eu já estou calejado, já sou macaco velho. Eu estou um ano aí [de relacionamento, sendo criticado, todo dia eu recebo direct me xingando. Já fiquei abalado por causa disso, meu psicológico já foi para vala, só que eu recuperei. Tudo bem. Eu tenho Deus na minha vida. Deus sabendo da minha verdade. Quando eu quando quando eu coloquei isso na minha cabeça que eu não preciso provar nada para ninguém. A minha vida começou a andar", reforçou.

ENTENDA A CRISE

Jojo Todynho e Lucas Souza protagonizaram a história mais cheia de reviravoltas do mundo dos famosos neste fim de semana, após o oficial do Exército anunciar o fim do casamento entre eles e voltar atrás da decisão em cerca de 24 horas. Os dois chegaram a trocar acusações nas redes sociais, mas no domingo (9) mudaram o tom e fizeram questão de ressaltar que agora está tudo bem.

Sábado (8)

10h - Jojo revela que declaração polêmica deu 'start' na crise

Horas antes do anúncio feito pelo militar, Jojo afirmou que o casamento havia entrado em crise após a cantora dizer que foi a primeira e única mulher da vida do ex-marido. A famosa disse, ainda, que o companheiro havia ficado bravo com toda a repercussão da história.

"O Lucas está revoltado comigo. O povo estava achando que ele era virgem. Não, gente. Pelo amor de Deus! Quando eu falo que eu sou a primeira namorada e mulher, é porque ele teve outras pegações, mas nunca tinha namorado sério. Nunca tinha casado. O homem está bravo. Eu disse: 'As pessoas que tiraram de contexto. É diferente'", disse.

15h - Lucas anuncia o término

O anúncio foi feito pelo militar na tarde de sábado (8), em uma publicação nas redes sociais. "Em respeito às pessoas que têm um carinho pelo casal e com muita dor no coração, [estou] passando pela fase mais difícil da minha vida, na qual estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados."

16h - Jojo diz que não sabia de nada

Após a primeira postagem do rapaz, a cantora e vencedora de "A Fazenda 12" afirmou que não sabia sobe o fim do casamento e lamentou o término do relacionamento.

"O amor dói, mas não mata. Está tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele também vai me amar. Vai passar, quem sabe do futuro é Deus. Agora ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha, e está tudo bem", desabafou ela, em vídeo publicado nos stories.

16h30 - Lucas rebate declaração da cantora

Em resposta aos primeiros vídeos postados por Jojo Todynho, Lucas Souza afirmou que o relacionamento era "insignificante" para a apresentadora e garantiu que ela foi informada anteriormente sobre a separação.

Domingo (9)

Madrugada - Lucas apaga publicações

Depois de confirmar o fim do casamento, no entanto, Lucas Souza apagou o anúncio que fez no Instagram, gerando especulações sobre uma possível estratégia de marketing do casal, que oficializou a união há oito meses, para divulgar seus trabalhos.

A teoria ganhou força depois que Lucas substituiu o texto em que falava sobre "a fase mais difícil da vida" por dois stories, com links para sites fora da rede social. Em um deles, com a legenda "motivo do término", o militar encaminhava os seguidores para o vídeo da música "Bangu", lançamento mais recente de Jojo. No outro, intitulado "motivo da separação", os curiosos foram parar no canal de Lucas no Youtube.

11h15 - Jojo anuncia que continua casada

Por meio dos stories no Instagram, a cantora afirmou que "tem que mudar suas atitudes" e que só irá terminar a união com o marido caso um dos dois morra.

A cantora ainda detalhou que recebeu uma ligação da mãe, que "deu um tapa na cara" da vencedora de "A Fazenda 12", que afirmou ter a intenção de fazer mudanças na própria vida após a crise na relação com Lucas.

12h20 - Lucas pede desculpas por confusão

O marido de Jojo pediu desculpas à cantora e afirmou que estão estavam bem e continuavam casados. O militar negou as acusações de marketing.

"Passando aqui para falar que está tudo bem. Está tudo bem entre mim e a Jojo também. A gente já conversou. Está tudo certo. Eu gostaria de pedir desculpas a ela publicamente. Me retratar publicamente. Falar que está tudo bem", começou.

Lucas ressaltou, ainda, que a atitude foi impensada e que vai ficar um tempo longe das redes sociais para cuidar da saúde mental. "Desculpas pela atitude imediatista, impensada que eu tive ontem. Eu vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente."