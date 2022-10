SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O músico maranhense João do Vale ganhou um Doodle -uma homenagem do Google- nesta terça-feira (11). Se estivesse vivo, o cantor e compositor completaria 88 anos neste 11 de outubro.

A imagem colorida mostra o artista ao centro, com um microfone na mão e rodeado de instrumentos musicais. O Doodle pode ser visto na página inicial do buscador pelo computador e pelo celular. A homenagem está disponível apenas para os usuários do Brasil.

Quem foi João do Vale?

Natural da cidade de Pedreiras, João do Vale gostava de cantar desde a adolescência e compunha músicas para o Linda Noite, grupo de bumba meu boi.

No fim da década de 1940, partiu em direção ao sudeste em um pau de arara e através de caronas. Durante o trajeto, conheceu diversas cidades e realizou funções que foram desde pedreiro a artista de circo.

Chegou ao Rio de Janeiro em 1950 e começou a levar suas composições, na maioria baiões, a programas de rádio. Nessa época, começa a ter algum contato com outros artistas, como Zé Gonzaga, irmão de Luiz Gonzaga, que grava a música "Madalena".

A carreira musical do artista -que vende muitas de suas criações- começa a deslanchar. Entre suas composições mais famosas estão "Carcará", em parceria com José Cândido, "Peba na pimenta", com Adelino Rivera, "Pisa na fulô", com Ernesto Pires e Silveira Júnior, e "O Canto da Ema", com Aires Viana e Alventino Cavalcante.

Em 1964, ele foi um dos artistas a se apresentar no espetáculo "Opinião", apresentação que contestava o regime militar. Seu segundo disco, lançado em 1982, conta com participações de Chico Buarque, Nara Leão, Fagner, Alceu Valença, Zé Ramalho, Tom Jobim, Gonzaguinha, entre outros.

João do Vale morreu em 1996, aos 62 anos. Ele lidava com as sequelas de um AVC sofrido no final dos anos 1980.