SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A relação entre os fãs brasileiros e a Nintendo teve uma série de altos e baixos nos últimos anos. O pior momento foi no início de 2015, quando a empresa parou de distribuir games e consoles no país sob a justificativa de que o ambiente de negócios e os impostos inviabilizavam sua presença no mercado nacional.

Em 2018, a empresa ensaiou um retorno ao país, ao colocar no ar uma versão nacional da eShop, sua loja online de games. E concretizou esse movimento em setembro de 2020, quando iniciou as vendas do Switch - que até então só podia ser comprado via importadores independentes.

"Eu sei que o fã brasileiro é apaixonado e, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir desculpas por esse período que ficamos afastados". Essa foi uma das primeiras falas de Bill van Zyll, diretor sênior e gerente geral para a América Latina da Nintendo of America, em entrevista exclusiva a reportagem durante a Brasil Game Show (BGS) 2022.

"Nós sempre tivemos a noção dessa paixão e isso nos motivou a buscar um modelo mais eficiente para marcarmos presença neste mercado. Isso levou um tempo e exigiu decisões envolvendo a classificação etária dos jogos e modelos de distribuição dos produtos", complementou.

VEIO PARA FICAR?

Na BGS, foi anunciado o início das vendas de games do Switch em versão física, com direito a encartes traduzidos nas caixinhas. O novo modelo do Switch, com tela Oled, também desembarcou no país. A marca parece viver um bom momento na sua relação com o país.

Mas isso acaba gerando outra dúvida: a empresa de Mario e Zelda veio para ficar?

"Essa é nossa ideia", diz van Zyll. "A meta era desenvolver um modelo de negócio sustentável no país e, definitivamente, é o que estamos fazendo. Nós estamos desenvolvendo algo justamente pensando em longo prazo", diz.

Mas ainda há desafios para essa aparente "lua de mel". Um dos principais, frequentemente citado em reclamações nas redes sociais, diz respeito à localização dos games em português brasileiro, em especial os exclusivos do Switch. Alguns games até saíram recentemente em nosso idioma, como no caso de Mario Party Superstars, de 2021, mas eles ainda são minoria.

Para van Zyll, esse tema não é tão simples de ser resolvido, por dois motivos: a complexidade do processo e a filosofia da empresa.

"O problema com a localização é que não se trata apenas de uma tradução. Envolve transmitir a emoção dos jogos, o humor, enfim, oferecer uma experiência completa. É importante ressaltar que a Nintendo tem um histórico de qualidade acima de tudo, nós não vamos lançar um jogo inacabado, por exemplo. E isso também vale para a localização. Mas a nossa ideia é trazer cada vez mais games localizados para o Brasil e expandir nossa biblioteca", diz.

Ele também promete colocar o país na rota dos lançamentos. "Nossa ideia, a partir de agora, é trazer as novidades o quanto antes para cá. É um compromisso que meu chefe, Doug Bowser [presidente da Nintendo of America que, coincidentemente, tem o sobrenome idêntico ao nome do principal vilão da série Mario], me passou pessoalmente e que, dentro do possível, pretendemos cumprir. Não é uma promessa, já que há uma série de desafios, mas faremos nosso melhor para que isso aconteça", conclui.

MARIO E OS CONSELHOS

A Nintendo tem aquele que provavelmente é o estande de maior destaque na BGS 2022, com dezenas de estações com Switch para o público e um palco para diversas atividades.

Foi lá que a reportagem pode experimentar em primeira mão um dos próximos games que desembarcarão no console: Mario + Rabbids Sparks of Hope. Em um teste de cerca de 20 minutos, já deu para entender que o jogo é uma promissora evolução do seu antecessor, Mario + Rabbids Kingdom Battle, de 2017.

É um crossover na forma de RPG estratégico por turnos produzido pela Ubisoft, reunindo os coelhos malucos que são mascotes da empresa e os personagens do universo de Mario.

Há uma série de novidades no jogo. A mais perceptível é um novo sistema mais livre de movimentação, que privilegia uma abordagem mais criativa tanto na hora de atacar quanto de se defender. A história tem forte apelo cômico e, a julgar pelo primeiro da série, tem tudo para ser o tipo de game capaz de prender os jogadores do início ao fim.

Mario + Rabbids Sparks of Hope tem lançamento previsto para 20 de outubro e estará totalmente em português.