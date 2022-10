SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - A atriz Nanda Costa, 36, surgiu caracterizada de gorila em uma foto publicada pela colega de trabalho Heloísa Perissé, 56, nesta terça-feira (11). As duas estão atuando juntas na segunda temporada de "Cine Holliúdy" (Globo).

Com o rosto e as mãos cobertos de "pelos", a atriz fará uma participação especial na série. Ela interpretará Luna, integrante de uma família do circo. Filha da Mulher Barbada (Suzy Lopes) e do dono do parque (Marcio Vito), ela chega a Pitombas (cidade fictícia onde se passa a história) e é vítima de uma maldição que a fará virar Konga, a mulher gorila.

"Começando a semana com a macaca! Né, Nanda?", brincou Perissé. Nos comentários, internautas anônimos e famosos se surpreenderam com o visual. "Caraca! Que susto", escreveu a atriz Malu Galli. "Sensacional meninas!", escreveu outra. "Adorei", afirmou ainda um terceiro fã da dupla.

Recentemente, a mãe das gêmeas Kim e Tiê assumiu que não tinha a pretensão de ficar muito tempo em casa, mesmo com a licença maternidade. "Nem tem como uma mulher que vive do seu salário não pensar em conciliar o trabalho com a maternidade", afirmou, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Na época, ela contou que tomou a iniciativa de buscar a Globo para se colocar à disposição da emissora quando ainda estava legalmente 100% em função de suas bebês. "Liguei para o Chico Accioly [diretor artístico e responsável por escalar o elenco da emissora] para falar que a licença estava acabando. Eu já queria trabalhar".