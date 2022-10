SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Instituto Tomie Ohtake, Ricardo Ohtake, compareceu à abertura da exposição "Nhe?? Porã: Memória e Transformação", no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, realizada na terça-feira (11).

Com curadoria da artista, ativista e educadora Daiara Tukano, a mostra reúne trabalhos de cerca de 50 cineastas, pesquisadores, influenciadores digitais e artistas visuais indígenas.

A curadora especial do Museu da Língua Portuguesa, Isa Grinspum Ferraz, participou do evento de abertura, assim como a vice-presidente de sustentabilidade da Vale, Maria Luiza Paiva, e a coordenadora de cultura da Unesco no Brasil, Isabel de Paula.

Aberta para o público nesta quarta-feira (12), a exposição poderá ser visitada até abril do ano que vem.