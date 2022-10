SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sintonia com a cor de suas madeixas recém-pintadas, Jack White se apresentou num palco totalmente azulado, no festival Popload, em São Paulo, nesta quarta-feira (12).

Empolgado do início ao fim, o ex-White Stripes conversou com os fãs e, como esperado, tocou longos solos de guitarra. O público, porém, estava desanimado.

Foi só em "Seven Nation Army", última canção da setlist, que foi possível ver grupos dançando, ou gravando o show com celular, por exemplo.

Vestindo um blusão da seleção brasileira de futebol, o músico abriu o show ao som de "Taking me Back", de "Fear of the Dawn", disco lançado em abril que, assim como "Entering Heaven Alive"--de julho--, traduz bem sua nova fase, marcada por produção eletrônica, samples, loops e sincronizadores.

Conhecido por uma estética retrô de produção e gravação cheia de equipamentos analógicos, White vem experimentando métodos fonográficos que até então ignorava, como contou à Folha de S.Paulo, em abril.

Canções como "Steady as Show Goes", "Connected By Love" e "Three Women" também estiveram no setlist.

Pouco antes de subir ao palco, White publicou fotos no Instagram em que aparece passeando pela capital paulista e comprando vinis de nomes como Ray Charles e Frank Sinatra.

Tags:

SP