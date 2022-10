SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os americanos do Pixies encerraram o Festival Popload nesta quarta-feira (12), em São Paulo, num clima de balada indie oitentista que fisgou o público.

Conhecida como um dos principais nomes da cena roqueira dos anos 1980 e 1990, a banda atraiu principalmente jovens adultos, que souberam cantar cada verso de boa parte das músicas.

Canções mais atuais, como "Vault of Heaven" e "Who?s More Sorry Now?" ?ambas lançadas neste ano?, porém, fizeram o público diminuir o tom de empolgação e energia a la karaokê.

Foi o apelo nostálgico quem agitou os fãs, que dançaram em êxtase em músicas como "Gouge Away", "Here Comes Your Man", "Tame" e, claro, no sucesso "Where Is My Mind?".

O show da banda encerrou ao som rasgado dos famosos solos de guitarra de "Winterlong".

Com um histórico de desavenças internas, o Pixies chegou a ficar fora dos palcos por mais de uma década, quando se separou em 1993.

Os músicos reataram em 2004, tiveram mais duas formações e lançaram quatro álbuns desde então, dos quais nenhum teve o mesmo impacto dos antigos.

O show do Pixies no Popload só reforça o baixo apelo popular da fase pós-2000 dos músicos. É como se os fãs quisessem mais daquilo que ficou nos anos 1990 e consagrou a banda como uma das precursoras do indie rock.

Essa foi a terceira vez que a banda se apresentou no Brasil. Nesta terça-feira (11), o grupo tocou no Rio de Janeiro.

Jack White, a atração anterior, se apresentou num palco totalmente azulado, em sintonia com a cor de suas madeixas recém-pintadas.

Empolgado do início ao fim, o ex-White Stripes conversou com os fãs e, como esperado, tocou longos solos de guitarra. O público, porém, estava desanimado.

Foi só em "Seven Nation Army", última canção da setlist, que foi possível ver grupos dançando, ou gravando o show com celular, por exemplo.

Vestindo um blusão da seleção brasileira de futebol, o músico abriu o show ao som de "Taking me Back", de "Fear of the Dawn", disco lançado em abril que, assim como "Entering Heaven Alive"?de julho?, traduz bem sua nova fase, marcada por produção eletrônica, samples, loops e sincronizadores.

Conhecido por uma estética retrô de produção e gravação cheia de equipamentos analógicos, White vem experimentando métodos fonográficos que até então ignorava, como contou à Folha de S.Paulo, em abril.

Canções como "Steady as Show Goes", "Connected By Love" e "Three Women" também estiveram no setlist.

Pouco antes de subir ao palco, White publicou fotos no Instagram em que aparecia passeando pela capital paulista e comprando vinis de nomes como Ray Charles e Frank Sinatra.

O Pixies e Jack White foram as principais atrações do festival, que contou ainda, dentre as atrações internacionais, com Cat Power e Chet Faker.

Mais cedo, a cantora Jup do Bairro reclamou nas redes sociais após ter o som cortado, o que rendeu pedido de desculpas do evento.