PJF - Praça CEU, em Benfica

Dando continuidade à agenda “Outubro é das Crianças” a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) promove a “Semana Literária”. Inteiramente gratuita, a programação começa na segunda-feira, 17, e será finalizada na sexta-feira, 21, com atividades sempre das 10h às 18h.

Além do incentivo à leitura dos livros e gibis disponíveis na Sala de Leitura, a criançada poderá participar do projeto “Varal de Poesia”, produzindo contos, poemas ou desenhos, com temática livre. O material permanecerá exposto na unidade.

Para o encerramento da “Semana Literária”, a direção do equipamento cultural preparou uma atração especial. A escritora Juliana James, autora de 13 livros infantis, receberá estudantes da Escola Estadual Francisco Faria para uma contação de histórias com muita interação.

Tags:

Cultura | Leitura | literatura | Mês das Crianças | Praça CEU