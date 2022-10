SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois vídeos emocionantes da morte de Zé Leôncio (Marcos Palmeira), que foram cortados do último capítulo da novela "Pantanal" (Globo), vazaram nas redes sociais, na quarta-feira (12). Nos vídeos, Filó (Dira Paes) descobre que o amado morreu no sofá e começa a chorar e gritar. A edição final do folhetim, que terminou dia 7 de outubro, mostra Filó no velório do marido.

O vídeo sem edição, divulgado no perfil de Juliana Carneiro, no Twitter, mostra as câmeras filmando o trabalho dos atores. Nas imagens, Filó desce as escadas chamando pelo amado e, pensando que ele está dormindo, o beija. Mas, ao perceber que ele não está respirando, ela grita chamando a atenção do restante da família, que se aproxima. Os filhos se agarram ao fazendeiro.

Internautas perguntaram o que precisam fazer para Juliana divulgar mais cenas deletadas da novela. Ela respondeu que se conseguir mais vai compartilhar na rede social. "Olha esse cenão que o Brasil perdeu", comentou um usuário da rede social. "A novela já acabou. E eu emocionada vendo esses vídeos", tuitou um internauta.

Outra pessoa lembrou que o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era fã da novela. Assim que Lula for eleito, ele vai levantar o sigilo dessas imagens. Revela, Lula", escreveu. "Parece que cortaram por um erro de continuidade", opinou outra usuária da rede social. Uma pessoa respondeu: "Se for por isso teve erro de continuidade a novela inteira então nada justifica."