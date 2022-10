SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º já tem data para ser coroado no Reino Unido. O problema é que a data escolhida não foi muito bem aceita pelos britânicos, inclusive pelos fãs da família real. Isso acontecerá em 6 de maio de 2023.

Mas qual o problema?

É que a data não é "livre" no calendário da família real. No mesmo dia, Archie Mountbatten-Windsor, filho do príncipe Harry e da duquesa Meghan, completa quatro anos.

Ainda não há confirmação de que Harry, Meghan e Archie estarão na coroação de Charles ou se a data será usada para a festa do garoto.

A definição da data foi o suficiente para Charles 3º, que não tem muito apoio popular, ser acusado de "roubar o brilho de seu neto".