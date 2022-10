SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Festa Literária Internacional de Paraty divulgou nesta quinta que trará um nome de peso numa mesa extra da programação principal -o ator e diretor Lázaro Ramos, que tem se dedicado cada vez mais na carreira de escritor.

Lázaro vai dividir uma mesa com duas jovens poetas negras, a portuguesa de ascendência angolana Alice Neto de Sousa, de 29 anos e publicada no Brasil pelas independentes Selo Mirada e Ipêamarelo, e a paulistana Midria Pereira, de 19 anos, com carreira em competições de slam.

O propósito da mesa, que tem apoio do Instituto Camões, é discutir as diversas expressões da língua portuguesa.

Lázaro, recém-saído da publicidade do filme "Medida Provisória", sua primeira incursão como diretor de ficção, lança na Flip um livro voltado ao público juvenil, após sua autobiografia best-seller "Na Minha Pele", que também divulgou na festa paratiense há cinco anos, e outros sucessos voltados a crianças.

O grupo vai conversar às 20h30 do sábado, 26 de novembro, um espaço que ainda estava vago na programação logo após a conversa entre a americana Saidiya Hartman e a pesquisadora Rita Segato, argentina radicada no Brasil.

Entre outros destaques da Flip, que acontece de 23 a 27 de novembro, estão a francesa Annie Ernaux, que acaba de receber o prêmio Nobel de Literatura, o chileno Benjamín Labatut, de "Quando Deixamos de Entender o Mundo", a argentina Camila Sosa Villada, de "O Parque das Irmãs Magníficas", e os brasileiros Carol Bensimon, Geovani Martins e Cidinha da Silva.

Pela primeira vez, a festa homenageia uma escritora negra, na figura de Maria Firmina dos Reis, autora do pioneiro romance "Úrsula".